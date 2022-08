Inflazione Usa più bassa del previsto | le Borse allungano Euro a 1 | 03 dollari

(Di mercoledì 10 agosto 2022) In Cina prezzi al consumo ai massimi da due anni, in Italia confermato il +7,9% di luglio./dollaro poco mosso, giù il petrolio. A Piazza Affari corre ancora Bper. Spread a 213 punti. Gas sopra i 200per megawattora

Inflazione usa migliore delle attese Usa: inflazione rallenta, prezzi al consumo +8,5% a luglio. Dopo le buone notizie sull'inflazione USA, ora l'attenzione si sposta sulla politica monetaria della Fed: continuerà ad aumentare i tassi? Inflazione Usa all'8,5%, più bassa del previsto: le Borse allungano. Euro a 1,03 dollari. Borsa Milano in cauto rialzo in attesa inflazione Usa, Bper prosegue corsa. Dopo le buone notizie sull'inflazione USA, ora l'attenzione si sposta sulla politica monetaria della Fed: continuerà ad aumentare i tassi?

Si muovono con cautela le principali borse europee in attesa dei dati sull'nel pomeriggio, mentre dalla Germania e dall'Italia non si sono avute sorprese. Milano (Ftse Mib +0,45%) è la migliore, seguita da Francoforte (+0,26%) e Madrid (+0,1%) e Parigi (+0,08%)...L'Istat ha confermato l'in Italia a luglio si è attestata al +7,9% su anno, ... L' Euro / Dollaromostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. L' Oro è sostanzialmente stabile ...Cala da +9,1% e contro attese di 8,7%. Frena anche dato core (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 ago - A luglio, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono rimasti invariati rispetto al me ...Secondo i dati del Codacons nel 2022 l'inflazione costa agli italiani 53,5 miliardi di euro. Assoutenti: "Allarme per alimentari prezzi +10%" ...