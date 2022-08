Incidente in A1 in provincia di Firenze: muore una donna di Sorisole (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sorisole. Una donna di 59 anni, Lionella Bonzi, residente a Sorisole, è morta in un tragico Incidente avvenuto sull’A1, all’altezza di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Intorno alle 14.30 di mercoledì 10 agosto la donna stava percorrendo l’autostrada in direzione Bologna insieme alla figlia di 32 anni, quando la vettura sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un tamponamento con un tir. La bergamasca è morta sul colpo, mentre la figlia è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Firenze Nord, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi, il tir avrebbe tamponato una delle due auto, che è finita addosso alla vettura che la precedeva: entrambi i mezzi hanno poi urtato il guard rail. Traumi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 agosto 2022). Unadi 59 anni, Lionella Bonzi, residente a, è morta in un tragicoavvenuto sull’A1, all’altezza di Barberino del Mugello, indi. Intorno alle 14.30 di mercoledì 10 agosto lastava percorrendo l’autostrada in direzione Bologna insieme alla figlia di 32 anni, quando la vettura sulla quale viaggiavano è rimasta coinvolta in un tamponamento con un tir. La bergamasca è morta sul colpo, mentre la figlia è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale diNord, intervenuta sul posto insieme ai soccorsi, il tir avrebbe tamponato una delle due auto, che è finita addosso alla vettura che la precedeva: entrambi i mezzi hanno poi urtato il guard rail. Traumi ...

