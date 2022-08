Incendi Liguria: sotto controllo rogo nel Savonese (Di mercoledì 10 agosto 2022) E' stato definito 'sotto controllo', dagli operatori, l'Incendio che ha bruciato 430 ettari di bosco e macchia mediterranea nei Comuni di Arnasco, Ortovero Cisano, Albenga e Villanova d'Albenga, nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) E' stato definito '', dagli operatori, l'o che ha bruciato 430 ettari di bosco e macchia mediterranea nei Comuni di Arnasco, Ortovero Cisano, Albenga e Villanova d'Albenga, nel ...

Agenzia_Ansa : Record di incendi in Unione europea. Dal 1° gennaio a oggi i roghi hanno avvolto un'area di 600mila ettari, più del… - ansa_liguria : Incendi Liguria: sotto controllo rogo nel Savonese - JunipersV : RT @GiovanniToti: Ai Vigili del Fuoco, ai soccorritori, ai volontari, alle donne e agli uomini della Protezione Civile che in queste ore st… - lavocedigenova : Ancora incendi in Liguria, nella notte ha ripreso corpo il rogo a Ne - infoitinterno : Incendi in Liguria: da Alessandria 5 squadre dei Vigili del Fuoco in aiuto -