Incendi in Liguria, bergamasco ostacola col motoscafo i mezzi di soccorso: denunciato

È bergamasco il conducente del motoscafo che nello specchio acqueo di Alassio (Savona) nei giorni scorsi aveva ostacolato i canadair impegnati nei rifornimenti per spegnere il terribile Incendio nell'albenganese, con il rischio di una vera e propria collisione in mare. Lo riporta IVG. Una volta appresa la segnalazione, la Capitaneria di Porto si è messa subito al lavoro per capire e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto Secondo i primi accertamenti investigativi svolti dalla Guardia Costiera, un'imbarcazione da diporto si è avvicinata sensibilmente all'area delle operazioni, compiendo una serie di evoluzioni ad alta velocità con la conseguenza di ritardare e ostacolare la delicata azione di ammaraggio e di fatto rischiando di causare un grave incidente in mare.

