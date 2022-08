Incendi | Francia | 6 mila evacuati al sud

(Di mercoledì 10 agosto 2022) A quasi un mese dall'inizio del gigantescoo nel sud - ovest della, in Gironda, il fuoco e' ripreso con vigore da ieri divorando 6.000 ettari di foresta e costringendo all'evacuazione ...

A quasi un mese dall'inizio del gigantesco incendio nel sud - ovest della, in Gironda, il fuoco e' ripreso con vigore da ieri divorando 6.000 ettari di foresta e costringendo all'evacuazione di 6.000 persone. Si tratta di un incendio "molto vigoroso" che e' andato ...Glinon danno tregua alla. Nella Gironda, a sudovest del paese, migliaia di evacuati e seimila ettari di pinete distrutti. Nella vallata della Loira, dove gli ettari distrutti sono oltre 1.A quasi un mese dall'inizio del gigantesco incendio nel sud-ovest della Francia, in Gironda, il fuoco e' ripreso con vigore da ieri divorando ...Roma, 10 ago. (askanews) - Gli incendi non danno tregua alla Francia. Nella Gironda, a sudovest del paese, migliaia di evacuati e seimila ettari ...