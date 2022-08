Inaugura la prima mostra online di illustrazioni del gioco di carte collezionabili pokémon

(Di mercoledì 10 agosto 2022) TheCompany International ha annunciato oggi il debutto delladideldi.A partire dal 10 agosto 2022, gli appassionati potranno ammirare ledel famosodiin una nuova modalità, accedendo gratuitamente a una galleria digitale che ripercorre gli oltre 26 anni di pubblicazioni. Questasarà disponibile in 10 lingue e i visitatori potranno scorrere le splendidedi un centinaio didel GCCin primo piano, suddivise in tre sezioni: “Habitat”, che si incentra ...

Il primo ministro dell'Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha posato, oggi, lapietra all'aeroporto internazionale di Mosul, capoluogo del governatorato settentrionale di Ninive, dando inizio ai lavori di ricostruzione nello scalo aeroportuale dell'ex capitale dello Stato ...'1Password 8 per iOS e Androiduna nuova era per le nostre app mobile - offrendo maggiore ... È possibile provare l'app gratis per 14 giornidi decidere se vale la pena abbonarsi o meno. ...