In Top Gun: Maverick era previsto anche Lewis Hamilton, ma ha rifiutato il ruolo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ha vinto sette campionati mondiali e avremmo potuto verderlo anche nel ruolo di pilota di caccia in Top Gun: Maverick, uno dei film di maggior successo del 2022, ma lui ha detto no. In un'intervista a Vanity Fair, la star della Formula 1 Lewis Hamilton ha raccontato perché ha dovuto rifiutare il ruolo della sua vita. Perché Lewis Hamilton ha dovuto rifiutare un ruolo in Top Gun: Maverick Lewis Hamilton sognava già da bambino di diventare un pilota di caccia, come ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair. Ma invece di arruolarsi nell'aviazione militare, il britannico è finito nelle corse. Quando Tom Cruise, di cui è amico da anni, ha accettato di affidargli un ruolo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ha vinto sette campionati mondiali e avremmo potuto verderloneldi pilota di caccia in Top Gun:, uno dei film di maggior successo del 2022, ma lui ha detto no. In un'intervista a Vanity Fair, la star della Formula 1ha raccontato perché ha dovuto rifiutare ildella sua vita. Perchéha dovuto rifiutare unin Top Gun:sognava già da bambino di diventare un pilota di caccia, come ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair. Ma invece di arruolarsi nell'aviazione militare, il britannico è finito nelle corse. Quando Tom Cruise, di cui è amico da anni, ha accettato di affidargli un...

