In pieno centro turistico fra rifiuti e sporcizia, degrado a Napoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/08/degrado-in-centro-a-Napoli-da-piazza-del-Plebiscito-alla-Galleria 20220810 video 16320131.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 agosto 2022) video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/08/-in--a--da-piazza-del-Plebiscito-alla-Galleria 20220810 video 16320131.mp4"/video

SusannaCeccardi : Mouard Talbi, l'assassino di Halim Hamza, il barbiere ucciso in pieno giorno nel centro di #Pisa, aveva molti prece… - ele_cel : @GretaForse Casa Margherita, un B&b in pieno centro (quindi vicino a Palazzo Ducale). - missypippi : RT @IlPrimatoN: Armato di mannaia, africano aggredisce due coppie di italiani, con una bimba di 2 anni, in pieno centro a Bolzano https://… - andreatfg : @CottarelliCPI Le auguro un imbocca al lupo anche se io non voterò il PD. Devo dire che mi ha molto sorpreso che ab… - Umbria24 : Ha comportamenti osceni in pieno centro: segnalato e denunciato -