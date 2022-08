Impazza il gossip | Michelle Hunziker è incinta?

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 agosto 2022)? Ilstando: le voci su una nuova possibile gravidanza della showgirl si stanno diffondendo sempre più, infiammando le pagine di cronaca rosa dell’estate 2022. Il sospetto è sorto nei giorni scorsi, quando la bella conduttrice è stata “paparazzata” mentre stava comprando un test di gravidanza insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. A immortalarla sono stati alcuni fotografi del settimanale Chi: che, con le loro foto, hanno portato a ipotizzare l’arrivo di una cicogna. Ovviamente comprare un test di gravidanza non significa automaticamente esseree, del resto, non si può escludere che a eseguirlo non sia stata la figlia Aurora, ma i rumors hanno rapidamente cominciato a moltiplicarsi. A sognare, in modo particolare, sono i fan dell’unione ...