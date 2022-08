Ilary Blasi tradita dal migliore amico: il suo ruolo nel flirt Totti-Bocchi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 10 agosto, è spuntato un nuovo gossip inerente Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. In questa circostanza è entrato in scena un nuovo protagonista, ovvero, un certo Emanuele. Lui è uno dei migliori amici di Ilary in quanto si conoscevano da quando avevano 15 anni. Quando le cose tra la showgirl e l'ex calciatore hanno cominciato a mettersi male, però, il ragazzo sembrerebbe aver deciso di schierarsi dalla parte del Pupone tradendo, così, la fiducia della sua migliore amica. Emanuele, infatti, pare sia stato un elemento emblematico nel flirt tra Noemi e Francesco, in quanto li avrebbe coperti per i primi tempi, mentendo alla sua amica. Ecco chi è Emanuele e cosa c'entra nella ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sull'ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 10 agosto, è spuntato un nuovo gossip inerente, Francescoe Noemi. In questa circostanza è entrato in scena un nuovo protagonista, ovvero, un certo Emanuele. Lui è uno dei migliori amici diin quanto si conoscevano da quando avevano 15 anni. Quando le cose tra la showgirl e l'ex calciatore hanno cominciato a mettersi male, però, il ragazzo sembrerebbe aver deciso di schierarsi dalla parte del Pupone tradendo, così, la fiducia della suaamica. Emanuele, infatti, pare sia stato un elemento emblematico neltra Noemi e Francesco, in quanto li avrebbe coperti per i primi tempi, mentendo alla sua amica. Ecco chi è Emanuele e cosa c'entra nella ...

