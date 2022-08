Ilary Blasi presenta la cameretta di Chanel Totti | il dettaglio non passa inosservato

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Non è un bel periodo per la famiglia. E non è il tempo di lasciarsi cullare dal tempo che molto probabilmente richiama alla loro attenzione qualche trasloco da fare ora che il divorzio è certo trae Francesco. Ma, non molti anni fa, è stata proprio l’ex letterina diparola – … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

andivemetyou : RT @goddessofnight_: Io prontissima a Ilary Blasi in tv a smerdare a Totti - JobDairysia : Ilary Blasi: il suo migliore amico ha coperto la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi - infoitcultura : Ilary Blasi, retroscena prima della separazione da Totti - infoitcultura : Ilary Blasi, lunga pausa dalla tv dopo l'addio a Francesco Totti - infoitcultura : Ilary Blasi, dopo l’addio a Totti il pubblico è sconvolto -

Dopo l'addio a Francesco Totti , percambia tutto. Giorno dopo giorno i gossip si sussegguono e alimentano l'intricata vicenda che ha portato alla separazione di una delle coppie dello spettacolo più amate. L'ultima news ...di Redazione Online La conduttrice televisiva si racconta in esclusiva alla vicedirettrice Sara Faillaci: dalla pausa in Tv alla falsa crisi con Gigi Buffon, per arrivare a quella vera trae Francesco Totti "Fermarsi dopo 24 anni ininterrotti fa effetto". A raccontarlo è Ilaria D'Amico. La storica conduttrice è pronta a tornare in televisione due anni di pausa, debuttando ...Da quando si è consumata la rottura con Francesco Totti , Ilary Blasi si mostra più attiva che mai sui social, in particolare su Instagram, laddove in precedenza postava scatti e stories con molta più ...Francesco Totti, dopo il parlatissimo divorzio con Ilary si è rifugiato a Sabaudia. Noemi Bocchi invece è al Circeo.