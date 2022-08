Ilaria Cucchi ed Aboubakar Soumahoro candidati alle politiche per Verdi e Sinistra Italiana

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Per le prossime elezioni governative del 25 settembre 2022si sonoinsieme per. Ad annunciarlo Nicola Fratoiannai, segretario die il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli., negli anni dopo la morte del fratello in cui si è battuta per portare a galla la “verità” sulla vicenda di suo fratello Stefano, è diventata un’attivista per i diritti civili ed umani ed ha iniziato a collaborare con Amnesty.è uno dei fondatori di Lega Braccianti e mira a tutelare da anni i diritti dei lavoratori nel settore agricolo, contrastando ...

Sinistra Italiana ed Europa Verde hanno annunciato le candidature di Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi

