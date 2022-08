Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro si candidano con Europa Verde e Sinistra Italiana

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022)hanno deciso di candidare per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa alla Camera il portavoce di Ev, Angelo Bonelli, e il segretario di Sì, Nicola Fratoianni.è nato in Costa d’Avorio, poi è giunto in Italia nel 1999. Per anni si è occupato come sindacalista della condizione dei lavoratori agricoli e dei braccianti.saranno candidati nell’uninominale e saranno i capilista die Si. “A volte le persone, con le loro storie, sono in grado più di tante parole ...