Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’attivista sindacale, sorella di Stefano che ha condotto la battaglia per la verità sulla sua morte, sarannocon l’alleanzaalle elezioni del 25 settembre. Lo hanno annunciato il segretario di, Nicola Fratoianni e il coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli durante una conferenza stampa dalla Camera. Tra i fondatori di Lega Braccianti,da anni si batte contro il caporalato e per i diritti dei lavoratori sfruttati nella filiera agricola. In seguito all’assassinio di Soumalia Sacko, bracciante e sindacalista dell’Unione sindacale di base, era riuscito a ottenere dal primo governo Conte la creazione del Tavolo operativo di ...

