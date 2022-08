Il trucco glitter sugli occhi illumina le notti dell’estate 2022 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Brillante, luminoso e sfavillante, il trucco occhi dell’estate 2022 si accende in una moltitudine di glitter. Polvere di stelle, che si posa sulle palpebre creando giochi di luce coloratissimi e pronti a brillare fino al sorgere del sole. Una tendenza delicata, ma che rispecchia la volontà di abbandonare il minimalismo in favore di make up scenografici. Il trucco occhi glitter dell’estate 2022, d’altra parte, incarna il gusto della Gen Z per la teatralità. Il risultato è un make up occhi creativo, che mescola glitter in polvere libera a strass e cristalli. Un tripudio di colori e texture, da applicare seguendo l’impeto della propria creatività. Ecco allora che sugli occhi ... Leggi su amica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Brillante, luminoso e sfavillante, ildell’estatesi accende in una moltitudine di. Polvere di stelle, che si posa sulle palpebre creando giochi di luce coloratissimi e pronti a brillare fino al sorgere del sole. Una tendenza delicata, ma che rispecchia la volontà di abbandonare il minimalismo in favore di make up scenografici. Ildell’estate, d’altra parte, incarna il gusto della Gen Z per la teatralità. Il risultato è un make upcreativo, che mescolain polvere libera a strass e cristalli. Un tripudio di colori e texture, da applicare seguendo l’impeto della propria creatività. Ecco allora che...

