Il Tottenham offre Ndombele al Napoli: il punto sul francese (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Napoli negozia col PSG la cessione di Fabian Ruiz, perciò comincia a guardarsi intorno per un possibile sostituto: le ultime sul nome di Tanguy Ndombele. La società di Aurelio De Laurentiis, mentre è in procinto di definire alcuni affari di calciomercato in entrata, è a lavoro con il PSG per la cessione di Fabian Ruiz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilnegozia col PSG la cessione di Fabian Ruiz, perciò comincia a guardarsi intorno per un possibile sostituto: le ultime sul nome di Tanguy. La società di Aurelio De Laurentiis, mentre è in procinto di definire alcuni affari di calciomercato in entrata, è a lavoro con il PSG per la cessione di Fabian Ruiz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @JuventusHubOff: ???? Non c'è solo la #Juventus su Memphis #Depay: anche il #Tottenham ha avviato i contatti per l'attaccante olandese, in… - Davide37880415 : @GCaldieron La fiorentina offre 22, il villareal 12.5. Come fa il tottenham ad accettare la seconda ? - petitoblu : @BisInterista Tottenham su Lautaro per 60Mio, Bayern offre 50Mio per Barella, pare ci sia interesse anche per Skrin… - infoitsport : La Repubblica: 'Roma, il Tottenham offre 55 milioni per Zaniolo: Mou lavora per tenerlo' - STnews365 : Roma: il Tottenham offre 55 milioni per Zaniolo. Mourinho però sta lavorando sotto traccia per bloccare la cessione… -