Il sogno Di Maria rischia di finire prima del previsto | i tifosi tremano

Angel Di Maria è il grande colpo di mercato della Juve, con l'argentino che può essere il colpo a effetti per vincere il titolo in Italia. Se c'è un giocatore che in questi ultimi anni è stato in grado di stravolgere il valore di una squadra, quello è stato indubbiamente Angel Di Maria, con il Fideo che ha dimostrato ampiamente di poter essere uno dei migliori della sua generazione, con una serie di giocate estremamente di alta scuola che gli hanno garantito così di passare alla Juventus questa estate. LaPresseNon tutti sono convinti della bontà dell'acquisto di Angel Di Maria da parte della Juventus, chiaramente non da un punto di vista tecnico, perché sarebbe davvero folle pensare che l'argentino non possa essere un campione in grado di far fare il grande salto di qualità alla squadra, ma più che altro da un punto di vista del ...

