Il sindaco Nardella risponde a Benedetta sulle ordinanze anti-spreco | “Scelta necessaria alla comunità”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ha colpito la lettera di una giovane fiorentina che chiedeva alsi spiegare perché, nell’ordinanza contro lodell’acqua, si mettesse sullo stesso piano il lavaggio dell’auto (o le piscine) con l’innaffiatura dell’orto o delle piante. “Le piante, oltre ad essere esseri viventi, sono strumenti indispensabili per contrastare l’inquinamento e per mantenere più basse le temperature – ha scritto la giovane nella lettera aperta -. La loro morte potrebbe favorire il processo di desertificazione che forse interesserà il nostro Paese nel futuro”. E allora perché non dare un segnale diverso “ponendo invece l’accento sulla protezione dell’ambiente naturale?” Per far frontesiccità ecrisi climatica il Comune di Firenze ha emanato due...