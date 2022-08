Il Real Madrid ha vinto la Supercoppa europea battendo 2-0 l’Eintracht Francoforte

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildi Carlo Ancelotti ha battuto 2-0e hala 47ª edizione della, il trofeo giocato in gara unica dalle vincitrici delle due principali coppe del calcio continentale (Champions ed Europa League). La

OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - gippu1 : Giocatori arrivati in Serie A un anno dopo essere diventati capocannonieri di un torneo UEFA: Riedle (Werder Brema… - OptaPaolo : 324 - Karim #Benzema ha superato Raúl (323), diventando con 324 reti il secondo miglior marcatore nella storia del… - SportRepubblica : Real Madrid-Eintracht 2-0: Ancelotti vince la Supercoppa europea - gdinOtac : RT @CB_Ignoranza: Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competizione (… -

HELSINKI (FINLANDIA) - Ennesimo titolo in bacheca e gol di Benzema , la stagione delpuò iniziare. Annata nuova, solite tradizioni, i Blancos non si smentiscono e grazie alle reti di Alaba e di Karim "The Dream" vincono la Supercoppa europea contro l' Eintracht Francoforte ...HELSINKI (FINLANDIA) - Va male il primo Eintracht senza Kostic, la Supercoppa europea è del. Il gol di Alaba nel primo tempo e il solito sigillo di Benzema nella ripresa, sempre più candidato numero uno al prossimo Pallone d'Oro, stendono la squadra di Glasner e regalano ad ...HELSINKI (FINLANDIA) (ITALPRESS) - Il Real Madrid batte l'Eintracht 2-0 a Helsinki e vince la quinta Supercoppa Europea della sua storia. E' ...Highlights e gol Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0, Supercoppa Europea 2022. A Helsinki segnano Alaba e Benzema (VIDEO) ...