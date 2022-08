Il presidente degli Stati Uniti Biden firma il CHIPS and Science Act (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quest’oggi il presidente degli Stati Uniti Biden firmerà la legge bipartisan chiamata CHIPS and Science Act 2022 Nel primo anno in carica del presidente Biden (qui per maggiori informazioni), l’amministrazione Biden-Harris ha implementato una strategia industriale per rivitalizzare la produzione nazionale. Con lo scopo di creare posti di lavoro americani ben pagati, rafforzare le catene di approvvigionamento americane e accelerare le industrie del futuro. Queste politiche hanno stimolato una ripresa storica nel settore manifatturiero, aggiungendo 642.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero dal 2021. Le aziende stanno nuovamente investendo in America, riportando a casa posti di lavoro nel settore ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quest’oggi ilfirmerà la legge bipartisan chiamataandAct 2022 Nel primo anno in carica del(qui per maggiori informazioni), l’amministrazione-Harris ha implementato una strategia industriale per rivitalizzare la produzione nazionale. Con lo scopo di creare posti di lavoro americani ben pagati, rafforzare le catene di approvvigionamento americane e accelerare le industrie del futuro. Queste politiche hanno stimolato una ripresa storica nel settore manifatturiero, aggiungendo 642.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero dal 2021. Le aziende stanno nuovamente investendo in America, riportando a casa posti di lavoro nel settore ...

rulajebreal : Nel 48esimo anniversario delle dimissioni di Nixon, l'FBI ha perquisito la casa di Trump. Trump si conferma essere… - fattoquotidiano : Nel corso di un'intervista alla 'Cnn' il co-fondatore della storica band spara a zero sul Presidente degli Stati Un… - RaiNews : '#Putin ha ottenuto esattamente quello che non voleva. Saremo più forti che mai', ha detto il presidente degli #Usa… - Veleno_Q_B : RT @blanchewitch17: Nelle immagini sopra: Ecco il Presidente degli Stati Uniti d'America e la first lady. Nelle immagini sotto invece il...… - Bomba2H : RT @Daniela53319730: ???? DEPOPOLAMENTO SPACCIATO PER PIANO SANITARIO ?? LA CELEBRE DOTT.SSA ARGENTINA, CHINDA BRANDOLINO, PARLA AL SENATO DEL… -