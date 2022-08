Il PD “corteggia” gli insegnanti: “Sono l’anima e il motore delle nostre scuole, sosteniamoli con stipendi adeguati” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le parole del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, hanno destato scalpore tra la comunità scolastica: "Mi prendo l’impegno: se vinciamo, a fine legislatura, gli insegnanti saranno pagati con una retribuzione che sarà la media di quella degli altri insegnanti europei", ha detto a Rai 3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Le parole del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, hanno destato scalpore tra la comunità scolastica: "Mi prendo l’impegno: se vinciamo, a fine legislatura, glisaranno pagati con una retribuzione che sarà la media di quella degli altrieuropei", ha detto a Rai 3. L'articolo .

orizzontescuola : Il PD “corteggia” gli insegnanti: “Sono l’anima e il motore delle nostre scuole, sosteniamoli con stipendi adeguati” - Maria06956322 : Adesso Letta corteggia gli insegnanti. Si accorge, improvvisamente, che i loro stipendi sono i più bassi in Europa.Però! - marcusoloc : Rendere gli under 35 dei bancomat da rapinare non risolverà il problema. Del resto la fascia d'età di chi affitta (… - billythekode : @realDonadelLuca Ti insegno una usanza Italiana, se un uomo del #Rwanda corteggia mia figlia così, io da bravo padr… -