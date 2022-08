Il Paradiso delle Signore 7, nelle nuove puntate: dall'emancipazione ai disturbi dell'alimentazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre in questi giorni i fari de Il Paradiso delle Signore sono spenti, i fan hanno già iniziato a fare il conto alla rovescia in vista del 12 settembre. In tale data, infatti, è prevista la prima puntata della settima stagione della daily soap ambientata sullo sfondo degli anni '60. A far parte di questa nuova avventura saranno anche due nuove veneri ed entrambe sono state intervistate di recente dal settimanale ‘DiPiù Tv', anticipando qualcosa sui rispettivi personaggi. dalle interessanti parole rilasciate dal volto di Elvira Gallo (Clara Danese) si evince che tra i temi che si andranno ad approfondire nella prossima stagione del Paradiso delle Signore ci saranno anche i ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre in questi giorni i fari de Ilsono spenti, i fan hanno già iniziato a fare il conto alla rovescia in vista del 12 settembre. In tale data, infatti, è prevista la prima puntataa settima stagionea daily soap ambientata sullo sfondo degli anni '60. A far parte di questa nuova avventura saranno anche dueveneri ed entrambe sono state intervistate di recente dal settimanale ‘DiPiù Tv', anticipando qualcosa sui rispettivi personaggi.e interessanti parole rilasciate dal volto di Elvira Gallo (Clara Danese) si evince che tra i temi che si andranno ad approfondire nella prossima stagione delci saranno anche i ...

gioacchinobpb12 : @kscarlett22_ Li Rivogliamo al Paradiso Delle Signore!!! - thelazymanu : @hidekitojo1234 Addirittura? Eppure mi sembra che il paradiso non esista e un '''guinzaglio''' bisogna averlo per f… - Giovann58809981 : RT @fcapoani: @ClaraRamazzotti ma stai scherzando vero? 'ha scritto una poesia'. È uno dei padri della lingua e della cultura italiana e un… - gioacchinobpb12 : @RaiUno il paradiso delle signore..... Rivogliamo: Nicoletta Riccardo Luciano Clelia Roberta Gabriella Senza non è lo stesso!!! - erenjaegurt : rip zanzara che si è appoggiata ad una delle mie cosce ed è stata spiaccicata, ha avuto un assaggio di paradiso pri… -