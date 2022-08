Il nigeriano che ha ammazzato il cinese venne espulso da Malta per abusi su di un cavallo

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago — Robert Omo, l’immigratoche il 30 luglio scorso avevaa martellate un commerciantee ridotto in fin di vita un 49enne bulgaro, era stato precedentementedaper aver essersi reso protagonista di un fatto sconvolgente, tanto da balzare agli onori della cronaca dei quotidiani dell’isola: il richiedente asilo era stato condannato nel novembre 2020 per avere abusato sessualmente di una cavalla di una fattoria alla periferia di Gozo. Il killeraveva abusato di unSecondo quanto riportato dal Times foe altri quotidiani locali, glidelerano stati catturati dalle telecamere di sicurezza dell’azienda agricola: le immagini mostravano ...

... finora, hanno visto come vittime di crimini i soliti extracomunitari, come quello legato all'omicidio dello sfortunato accaduto pochi giorni fa in CIVITANOVA MARCHE. Invece, sembra la ...Le risorse Robert Omo, il richiedente asilo il 30 luglio a Monteforte Irpino ha ucciso a martellate un 54enne cinese e ridotto in fin di vita un 49enne bulgaro, era purtroppo noto anche alle autorità maltesi. Era stato infatti ...