Il Manchester United, perso Pogba, punta Milinkovic-Savic: il Sergente nuovo idolo dell’Old Trafford a 3,00 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il campionato più bello, e ricco, del mondo ha sempre un occhio attento ai talenti del campionato italiano e, tra essi, un posto in prima... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il campionato più bello, e ricco, del mondo ha sempre un occhio attento ai talenti del campionato italiano e, tra essi, un posto in prima...

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, confermato l’accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot. I club adesso dovrann… - DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, il @ManUtd insiste per #Arnautovic in attacco ???? - zazoomblog : Giggs a processo a Manchester: l’ex United accusato di violenza domestica sulla... - #Giggs #processo #Manchester:… - pccpla : RT @junews24com: Rabiot Manchester United, in Inghilterra sicuri: si chiude a queste cifre - -