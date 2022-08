Il docente esperto, un modello che manca alla scuola italiana. Lettera (Di mercoledì 10 agosto 2022) Inviato da Maria Amedeo - La formazione come esperienza per il miglioramento continuo delle professioni ad alta specializzazione è un diritto del personale docente e dirigente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Inviato da Maria Amedeo - La formazione come esperienza per il miglioramento continuo delle professioni ad alta specializzazione è un diritto del personalee dirigente. L'articolo .

marattin : E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con s… - sciltian : Introdurre il docente esperto è il minimo che si possa fare per ridare vita alla scuola - fortunatomaria5 : @szampa56 @pdnetwork Patrizio Bianchi, il ministro, in quota a chi era? Senza andare troppo indietro nel tempo (all… - AAmA42731344 : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - GustavoMichele6 : Il 'docente esperto': dopo 38 anni di lavoro a scuola sorrido per tanta ipocrisia. Lettera - Orizzonte Scuola Notiz… -