Il “docente esperto” non convince. Critiche da M5s. Forza Italia: “Deve migliorare”. Il Pd chiede lo stralcio (Di mercoledì 10 agosto 2022) La norma che introduce il “docente esperto” non trova il favore dei partiti. Il Pd chiede lo stralcio del provvedimento, l’ex premier e attuale leader M5s Giuseppe Conte lo critica, così come l’ex ministra Lucia Azzolina, passata a Impegno Civico di Luigi di Maio. E la stessa Valentina Aprea di Forza Italia, pur difendendo la norma, dice che “va migliorata”. Il tutto nonostante il Decreto “Aiuti bis” sia già stato pubblicato in Gazzetta. La senatrice Pd Simona Malpezzi ha commentato: “È profondamente sbagliata la qualifica professionale di “docente esperto” che introduce una forma di carriera senza alcun confronto con le forze sociali, le associazioni dei docenti e al di fuori della sua sede naturale che è la contrattazione collettiva. Per questo, ne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) La norma che introduce il “” non trova il favore dei partiti. Il Pdlodel provvedimento, l’ex premier e attuale leader M5s Giuseppe Conte lo critica, così come l’ex ministra Lucia Azzolina, passata a Impegno Civico di Luigi di Maio. E la stessa Valentina Aprea di, pur difendendo la norma, dice che “va migliorata”. Il tutto nonostante il Decreto “Aiuti bis” sia già stato pubblicato in Gazzetta. La senatrice Pd Simona Malpezzi ha commentato: “È profondamente sbagliata la qualifica professionale di “” che introduce una forma di carriera senza alcun confronto con le forze sociali, le associazioni dei docenti e al di fuori della sua sede naturale che è la contrattazione collettiva. Per questo, ne ...

marattin : E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con s… - Mary35999509 : RT @camiziani: @ardigiorgio Ma se non hanno voluto la norma sul docente esperto che avrebbe preso molti più soldi ? Mah io nn so questi qua - ed_halden : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - OnofrioDG1 : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - Roy_Ven : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… -