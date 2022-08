Il ' docente esperto' non convince Critiche da M5s Forza Italia | ' Deve migliorare' Il Pd chiede lo stralcio

marattin : E allora nel decreto varato ieri, il Governo ha modificato quella norma, in questo modo: se un docente supera con s… - JAnotherHuman7 : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - Aulereb : RT @simpaol: Il PD chiede di stralciare il 'Docente esperto' e promette aumenti per tutti gli insegnanti alla pene di segugio. La scuola è… - gennaromaffei4 : @matteosalvinimi I docenti sono contrari alla norma del docente esperto. Interessa sapere la posizione della lega. - sunrisesrose : @szampa56 @pdnetwork Voi avete votato con Draghi nel DL Aiuti il docente esperto, solo uno ad Istituto, che nel 203… -

La norma che introduce il '' non trova il favore dei partiti. Il Pd chiede lo stralcio del provvedimento, l'ex premier e attuale leader M5s Giuseppe Conte lo critica, così come l'ex ministra Lucia Azzolina , ...... chi sono questi fortunati che con gioia potranno percepire un Bonus di 470,83 euro mensile direttamente in busta paga per un anno intero Per chi non lo sapesse ilsi differenzia dal ...Bonus 470,83 euro al mese, per un anno intero, in busta paga e rispettando un solo requisito. Ecco chi sono i fortunati beneficiari e come averlo.Non era una dichiarazione estemporanea quella del segretario del Pd, Enrico Letta, sulla necessità di aumentare gli stipendi dei docenti italiani portandoli alla media di quelli europei. Alle parole p ...