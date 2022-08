Il concetto di “musica allegra” o “musica triste” non è universale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una ricerca degli scienziati della Western Sydney University suggerisce che il tono emotivo della musica è molto soggettivo Leggi su wired (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una ricerca degli scienziati della Western Sydney University suggerisce che il tono emotivo dellaè molto soggettivo

jan_novantuno : Abbiamo affrontato qualunque argomento. Siamo passati dalla sua carriera alla sua vita, dal concetto di memoria al… - Jennanonpusent1 : RT @angela_bar: Per ribadire il concetto che è cosa buona e giusta ascoltare #alexwyse per fargli prendere l'oro,perchè è un suo diritto sa… - Alexa90084199 : RT @angela_bar: Per ribadire il concetto che è cosa buona e giusta ascoltare #alexwyse per fargli prendere l'oro,perchè è un suo diritto sa… - angela_bar : Per ribadire il concetto che è cosa buona e giusta ascoltare #alexwyse per fargli prendere l'oro,perchè è un suo di… - GiEffeRuzzeddu : RT @sehmagazine: ?? Mercoledì 10 agosto ad #Alghero l’ultimo appuntamento della rassegna “un Concetto, un’Idea 2022” dell’Associazione Labor… -