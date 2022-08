Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro sbarca su Canale 5 – Promo

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 10 agosto 2022)a SanIl primo stadio non è stato uno stadio qualunque: Sandi Milano. Il 13 luglioha realizzato il sogno di esibirsi nell’imponente impianto milanese, tappa unica del suo tour Tutto Accade e in generale della sua vita da cantante. Uno show che Mediaset ha deciso di trasmettere in tv. Unin onda su5 annuncia infatti che ildellaa Milano sarà trasmesso prossimamente in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione. Oltre ai 42.000 fan che l’hanno vista live, dunque, altro pubblico potrà rivivere la “serata magica” dell’artista salentina. ? ? @OF per la prima volta è a San… uno show totale ...