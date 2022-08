Il centro Azione-Italia viva e la possibile “sfida centrista” a Berlusconi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Se Calenda-Renzi sarà, potrebbe esserci anche una concorrenza diretta con Silvio Berlusconi per l’elettorato centrista. Perché priprio quell’elettorato è certamente prevalente nelle attuali fasce di 5 – 8% in cui, secondo le stime, naviga Forza Italia. E all’elettorato centrista potrebbero puntare i due giovani Calenda-Renzi contro Berlusconi? Gioventù contro anzianità Per carità, il signor Silvio Berlusconi è uno che non si arrenderebbe mai, nemmeno superando i 100 anni d’età. Però a prescindere da quello, l’appeal e le energie sono – giocoforza e vivadio, per metterla un po’ sul provocatorio – in calo. Nonostante i proclami, pomposi, con l’obiettivo dichiarato di far arrivare Forza Italia al 20%. Dall’altro lato ci sono due avversari ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Se Calenda-Renzi sarà, potrebbe esserci anche una concorrenza diretta con Silvioper l’elettorato. Perché priprio quell’elettorato è certamente prevalente nelle attuali fasce di 5 – 8% in cui, secondo le stime, naviga Forza. E all’elettoratopotrebbero puntare i due giovani Calenda-Renzi contro? Gioventù contro anzianità Per carità, il signor Silvioè uno che non si arrenderebbe mai, nemmeno superando i 100 anni d’età. Però a prescindere da quello, l’appeal e le energie sono – giocoforza edio, per metterla un po’ sul provocatorio – in calo. Nonostante i proclami, pomposi, con l’obiettivo dichiarato di far arrivare Forzaal 20%. Dall’altro lato ci sono due avversari ...

