Ibrahimovic | il recupero procede ‘senza limiti’ | ecco la foto sui social

sportli26181512 : Milan, sabato Ibra sarà a San Siro per il match contro l'Udinese: Da qualche giorno, Zlatan Ibrahimovic è tornato a… - sportli26181512 : Milan, prosegue il recupero di Ibrahimovic: 'Limitless' FOTO: Zlatan Ibrahimovic prosegue nel percorso di recupero… - sportli26181512 : #Ibrahimovic, nuovo siparietto social e maxischermo dalla Sardegna per seguire Marsiglia-Milan: Prosegue il recuper… -

Commenta per primo Zlatanprosegue nel percorso didopo l'operazione al ginocchio: l'attaccante del Milan sfoggia i suoi progressi pubblicando sui social una foto delle gambe 11 settimane dopo l'intervento.Il papà è già stato avvistato al centro sportivo Vismara per accompagnarlinon lascia, ... dove ha iniziato a svolgere lavori di fisioterapia necessari per ildopo l'intervento in ...Da qualche giorno, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello dove sta proseguendo la fisioterapia per il recupero dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Lo svedese, come spiega ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...