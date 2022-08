I nuovi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 sono finalmente completi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Samsung festeggia un altro anno di dominio nel mercato degli smartphone pieghevoli con l’uscita dei nuovi Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4. Giunta ormai alla quarta generazione, la serie Galaxy Z continua a rompere le regole per offrire nuove efficaci interazioni che migliorano la vita di tutti i giorni, ma, soprattutto, segna una linea di demarcazione gigante rispetto alla concorrenza che non sa rispondere ai colpi sparati annualmente dal colosso coreano. Se Huawei sta provando a rialzare la testa con il Mate XS 2, tutti gli altri hanno pochissimi modelli in commercio e anche chi ha uno smartphone pieghevole in listino lo riserva a pochi mercati selezionati. Samsung, invece, ha spinto fortissimo su questo fronte registrando ottimi risultati: 10 milioni di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022)festeggia un altro anno di dominio nel mercato degli smartphonecon l’uscita dei4 e Z4. Giunta ormai alla quarta generazione, la serieZ continua a rompere le regole per offrire nuove efficaci interazioni che migliorano la vita di tutti i giorni, ma, soprattutto, segna una linea di demarcazione gigante rispetto alla concorrenza che non sa rispondere ai colpi sparati annualmente dal colosso coreano. Se Huawei sta provando a rialzare la testa con il Mate XS 2, tutti gli altri hanno pochissimi modelli in commercio e anche chi ha uno smartphone pieghevole in listino lo riserva a pochi mercati selezionati., invece, ha spinto fortissimo su questo fronte registrando ottimi risultati: 10 milioni di ...

StivaleDigitale : RT @CorriereLOGIN: Come sono i nuovi smartphone pieghevoli svelati da @SamsungMobile durante #SamsungUnpacked Arrivano anche le cuffiette G… - green_milano : RT @CorriereLOGIN: Come sono i nuovi smartphone pieghevoli svelati da @SamsungMobile durante #SamsungUnpacked Arrivano anche le cuffiette G… - InnovazioneTri1 : RT @CorriereLOGIN: Come sono i nuovi smartphone pieghevoli svelati da @SamsungMobile durante #SamsungUnpacked Arrivano anche le cuffiette G… - infoitscienza : Samsung, arrivano i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip4 e Fold4 - infoitscienza : Samsung Unpacked, con Italian Tech alla scoperta dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 -