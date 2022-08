I militari cinesi conducono nuove esercitazioni intorno a Taiwan

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L'esercito cinese ha effettuatoaeree e in mare. Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione ha reso noto che ha continuato a organizzare ...

L'esercito cinese ha effettuato nuove esercitazioni aeree e in mare intorno a Taiwan. Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione ha reso noto che ha continuato a organizzare ...Infine, abbiamo le esercitazioni: se tutti a Taiwan se le aspettavano, certo non si ... quando era evidente quali sarebbero state le reazioniE ancora, chi pagherà il prezzo più alto ... Taiwan boccia proposta Cina di riunificazione: è fuori dalla realtà Pechino: 'Completati con successo i vari compiti intorno all'isola. Nessuna tolleranza per l'indipendenza' (ANSA) ...Ieri sono stati rilevati 10 navi e 45 aerei. Sedici caccia cinesi hanno volato sulla parte Est della linea mediana dello Stretto di Taiwan".