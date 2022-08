I am Groot | la serie animata su Disney+ convince con poche parole

UmbertoF97 : Ho visto la nuova serie Marvel “Io sono Groot”. Sono 5 cortometraggi da 5 minuti (3 effettivi di animazione), molto… - Screenweek : #IAmGroot su #DisneyPlus arriva la serie con il piccolo Groot, dove si colloca nell’MCU? - ScarletWitch772 : RT @MarvelNewsIT: Crescono così in fretta ?? 'I Primi passi di Groot' da Marvel Studios’ #IAmGroot, una serie di corti originali, sarà dispo… - ScarletWitch772 : RT @MarvelNewsIT: Groot scopre un nuovo mondo. ?? 'Il Piccoletto' da Marvel Studios’ #IAmGroot, una serie di corti originali, sarà disponibi… - moviestruckers : #IAmGroot, recensione della serie d’animazione Marvel -

3 , nel maggio del 2023, ma intanto possiamo approfondirne la versione infantile combinaguai nellaI Am, ora disponibile su Disney+ Disney+ . Guarda I Amsu Disney+ I Am: ...La creatrice Kirsten Lepore è riuscita simpaticamente a basare un'interadi corti su un'unica battuta " I Am" del più piccolo e allo stesso tempo più antico e amato membro dei Guardiani (...I Am Groot è disponibile da oggi su Disney+, la serie non è stata caricata come le altre in un unico pacchetto, ma come cinque cortometraggi separati e indipendenti. Il nuovo progetto è una raccolta d ...I am Groot è una raccolta di 5 cortometraggi distribuiti su Disney Plus interamente dedicati al personaggio di Groot, o meglio ancora, di Baby Groot. L’albero alieno ha fatto il suo esordio sul grande ...