Hai mai provato il metodo della moneta? Ti salverà le vacanze (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il metodo della moneta è ormai diffusissimo e sempre più persone scelgono di adottarlo prima di partire per le vacanze. In cosa consiste? Questo metodo permette di capire se ci sono stati sbalzi di corrente in casa o meno e per metterlo in atto basterà avere una monetina. È molto utile saperlo soprattutto per chi deve lasciare la casa incustodita per giorni o settimane. Ecco i dettagli. Problemi in casa quando si parte per le vacanze Che si stia fuori casa per una gita fuori porta o che si viaggi per settimane intere, il metodo della moneta è indispensabile. Il metodo della moneta ci fa capire quando salta la corrente: cosa molto utile per quando ci troviamo fuori casa. Perché è ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilè ormai diffusissimo e sempre più persone scelgono di adottarlo prima di partire per le. In cosa consiste? Questopermette di capire se ci sono stati sbalzi di corrente in casa o meno e per metterlo in atto basterà avere una monetina. È molto utile saperlo soprattutto per chi deve lasciare la casa incustodita per giorni o settimane. Ecco i dettagli. Problemi in casa quando si parte per leChe si stia fuori casa per una gita fuori porta o che si viaggi per settimane intere, ilè indispensabile. Ilci fa capire quando salta la corrente: cosa molto utile per quando ci troviamo fuori casa. Perché è ...

