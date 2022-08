Guerra Russia-Ucraina. L’audizione di Caravelli (Aise) al Copasir (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nel corso delL’audizione odierna al Copasir, il generale Giovanni Caravelli, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aise), ha fornito un aggiornamento sullo stato del conflitto tra Russia e Ucraina e una serie di analisi sui principali quadranti internazionali oggetto di crisi e instabilità. Lo ha reso noto Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del Copasir. Si tratta, ha spiegato, di elementi conoscitivi “altresì condivisi” nell’ambito della relazione annuale che il comitato sta conducendo e che proseguirà nella seduta programmata di venerdì 19 agosto. Nella stessa occasione il Copasir esaminerà anche lo schema di regolamento in materia di appalti di lavoro, servizi e fornitura dell’Agenzia per la cybersicurezza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nel corso delodierna al, il generale Giovanni, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (), ha fornito un aggiornamento sullo stato del conflitto trae una serie di analisi sui principali quadranti internazionali oggetto di crisi e instabilità. Lo ha reso noto Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e presidente del. Si tratta, ha spiegato, di elementi conoscitivi “altresì condivisi” nell’ambito della relazione annuale che il comitato sta conducendo e che proseguirà nella seduta programmata di venerdì 19 agosto. Nella stessa occasione ilesaminerà anche lo schema di regolamento in materia di appalti di lavoro, servizi e fornitura dell’Agenzia per la cybersicurezza ...

