Guerra in Ucraina, decine di razzi russi su Nikopol: uccisi 11 civili, 23 i feriti. Kiev: «Attaccati quartieri residenziali» (Di mercoledì 10 agosto 2022) decine di razzi katiuscia hanno martellato per tutta la notte il distretto di Nikopol (Dnipropetrovsk), dove sorge la centrale nucleare di Zaporizhia, causando almeno 11 morti e 13 feriti. Lo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 10 agosto 2022)dikatiuscia hanno martellato per tutta la notte il distretto di(Dnipropetrovsk), dove sorge la centrale nucleare di Zaporizhia, causando almeno 11 morti e 13. Lo...

riotta : L'Italia sta dimenticando #Ucraina ma il bombardamento oggi sulle basi militari russe a #Novofedorivka #Crimea graz… - _Nico_Piro_ : #Guerra #Ucraina il Pentagono annuncia un miliardo di dollari di nuovi aiuti militari. È il più grande stanziamento… - martaottaviani : Intanto, gira voce che i russi vogliano fare saltare entrale nucleare di #ZaporizhzhiaNPP per poi dare la colpa agl… - Antonio17330559 : @GerettoK @gervasoni1968 Vai dal tuo amico putin e convincilo a ritirarsi dai territori occupati in Ucraina. Convin… - DeodatoRibeira : RT @ultimenotizie: In #Ucraina hanno arrestato il noto politico e attivista per i diritti umani, Volodymir Chemeris. L'accusa: aver invitat… -