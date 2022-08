Guasto sulla condotta idrica, litorale pontino senz’acqua: ecco dove (Di mercoledì 10 agosto 2022) Acqualatina informa l’utenza che, al fine di consentire la riparazione di una perdita idrica improvvisa sulla condotta idrica adduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina si effettuerà una interruzione idrica notturna dalle ore 22:00 di oggi 10 agosto 2022 alle ore 05:00 di domani 11 agosto 2022. Il ripristino del servizio idrico è previsto progressivamente nell’arco della mattinata di domani 11/08/2022. Le zone interessate sono: Latina – Intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo; Pontinia – Intero Comune; Sabaudia – Intero Comune; San Felice Circeo – Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero; Sezze – Via Migliara 46 ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022) Acqualatina informa l’utenza che, al fine di consentire la riparazione di una perditaimprovvisaadduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina si effettuerà una interruzionenotturna dalle ore 22:00 di oggi 10 agosto 2022 alle ore 05:00 di domani 11 agosto 2022. Il ripristino del servizio idrico è previsto progressivamente nell’arco della mattinata di domani 11/08/2022. Le zone interessate sono: Latina – Intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo; Pontinia – Intero Comune; Sabaudia – Intero Comune; San Felice Circeo – Zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero; Sezze – Via Migliara 46 ...

