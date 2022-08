“Grillo padre padrone” | Di Battista scioglie le riserve sulla sua candidatura alle Politiche fra rancori e dispiaceri (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ex deputato pentastellato ha voluto chiarire le ragioni della mancata scesa in campo in occasione di questa decisiva competizione elettorale per il Movimento, addossando la maggior parte delle colpe all’atteggiamento di Beppe Grillo I duri e puri del Movimento ci avevano sperato, fino all’ultimo. Ma, com’era prevedibile, alla fine è accaduto. Alessandro Di Battista ha annunciato ufficialmente di non volersi auto candidare alle prossime elezioni. Una decisione che arriva qualche ora fa attraverso un video diretta sui social, nel quale Dibba ha voluto dire la sua sul punto, chiarendo la sua posizione oggi rispetto al Movimento dal quale aveva deciso di fuori uscire. “Non mi vogliono, Grillo sempre padre padrone” Le ragioni del mancato rientro, stando per lo meno a ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ex deputato pentastellato ha voluto chiarire le ragioni della mancata scesa in campo in occasione di questa decisiva competizione elettorale per il Movimento, addossando la maggior parte delle colpe all’atteggiamento di BeppeI duri e puri del Movimento ci avevano sperato, fino all’ultimo. Ma, com’era prevedibile, alla fine è accaduto. Alessandro Diha annunciato ufficialmente di non volersi auto candidareprossime elezioni. Una decisione che arriva qualche ora fa attraverso un video diretta sui social, nel quale Dibba ha voluto dire la sua sul punto, chiarendo la sua posizione oggi rispetto al Movimento dal quale aveva deciso di fuori uscire. “Non mi vogliono,sempre” Le ragioni del mancato rientro, stando per lo meno a ...

