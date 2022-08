Grecia, imbarcazione affonda nel mar Egeo: «almeno 50» i migranti diretti in Italia ancora dispersi (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sarebbero «almeno 50» i migranti che risultano dispersi a causa del naufragio di un’imbarcazione al largo dell’isola greca di Karpathos, nel mar Egeo. A sostenerlo sono le 29 persone che sono già state portate in salvo dalla guardia costiera greca, che raccontano come in quella barca fossero in 80 al momento della partenza. Afghani, iracheni e iraniani erano salpati dalla città turca di Antlaya ed erano diretti in Italia. Il tratto di mare è tra i più pericolosi del Mediterraneo, soprattutto a causa dei forti venti che, come dichiarato dal portavoce della guardia costiera greca Nikos Kokalas, stanno anche ostacolando le ricerche. «Molti dei naufraghi non indossavano giubbotti di salvataggio», fanno sapere i soccorritori. L’ultimo naufragio in quell’area ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sarebbero «50» iche risultanoa causa del naufragio di un’al largo dell’isola greca di Karpathos, nel mar. A sostenerlo sono le 29 persone che sono già state portate in salvo dalla guardia costiera greca, che raccontano come in quella barca fossero in 80 al momento della partenza. Afghani, iracheni e iraniani erano salpati dalla città turca di Antlaya ed eranoin. Il tratto di mare è tra i più pericolosi del Mediterraneo, soprattutto a causa dei forti venti che, come dichiarato dal portavoce della guardia costiera greca Nikos Kokalas, stanno anche ostacolando le ricerche. «Molti dei naufraghi non indossavano giubbotti di salvataggio», fanno sapere i soccorritori. L’ultimo naufragio in quell’area ...

