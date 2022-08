Gratta e Vinci | questo biglietto fa vincere 500 000 euro | ecco qual è

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tante persone decidono di tentare la fortuna ed acquistare un. Quello che però non tutti sanno è che esiste unche può arrivare a far500.000. Un po’ a tutti noi è capitato trovarsi in un tabacchino o un supermercato, passare davanti undella fortuna è decidere di acquistarlo. A volte la dea bendata ha deciso di baciarci, anche se ci ha consegnato una piccola somma, altre volte ci ha tenuto a digiuno. È bene sapere che c’è in vendita unche potrebbe farmezzo milione. fonte foto: AdobeStockNon è un periodo fiorente per l’economia italiana, tra inflazione e rincari arrivati ale stelle sempre più famiglie si trovano in difficoltà da un punto di vista finanziario. Tanto ...

io_cassandra : RT @aforista_l: Ogni mattina c'è al bar questa donna che gratta il suo Gratta e Vinci mentre l'espressione del suo volto passa dalla speran… - a_conti_fatti : RT @MauGandolfi: @aforista_l Dille di immaginare una strada fatta di biglietti gratta e vinci lunghi 15 cm, uno attaccato all’altro, che pa… - BertaIsla : RT @aforista_l: Ogni mattina c'è al bar questa donna che gratta il suo Gratta e Vinci mentre l'espressione del suo volto passa dalla speran… - TntLuca : RT @aforista_l: Ogni mattina c'è al bar questa donna che gratta il suo Gratta e Vinci mentre l'espressione del suo volto passa dalla speran… - Nat_Casatelli : RT @aforista_l: Ogni mattina c'è al bar questa donna che gratta il suo Gratta e Vinci mentre l'espressione del suo volto passa dalla speran… -

Il biglietto, da 10 euro, è stato acquistato un tabacchi della città pontina. Due milioni di euro per il fortunatissimo vincitore. In città non si parla d'altro: è caccia al neomilionario. 0 sharesIl, come sempre si dimostra essere il gioco perfetto per qualsiasi persona voglia provare a sfidare la sorte nel giro di pochi secondi. La scelta del biglietto, l'operazione della ...Tante persone decidono di tentare la fortuna ed acquistare un Gratta e Vinci. Esiste un biglietto che può arrivare a 500.000 euro.Colpo fortunato a Latina, dove una cliente del Tabacchi As di Latina in via Isonzo ha vinto 2milioni di euro giocando al Gratta e Vinci. Leggi anche: Roma, esercente vende Gratta & Vinci illegali: seq ...