Gli Stati Uniti hanno accusato un membro delle Guardie rivoluzionarie iraniane di aver tentato di uccidere John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mercoledì il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Shahram Poursafi, membro delle Guardie rivoluzionarie iraniane, la forza militare più potente dell’Iran, di aver cercato di organizzare un complotto per uccidere John Bolton, importante politico Repubblicano ed ex consigliere per la Leggi su ilpost (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mercoledì il dipartimento di Giustizia deglihaShahram Poursafi,, la forza militare più potente dell’Iran, dicercato di organizzare un complotto per, importante politico Repubblicano ed exper la

_Nico_Piro_ : #9agosto un anno fa mentre guadagnava velocità l'avanzata talebana in #Afghanistan, milioni di ragazze non sapevano… - matteosalvinimi : In realtà gli ultimi a provare a modificare la Costituzione a colpi di maggioranza (poi bocciati dai cittadini) son… - CottarelliCPI : Caro Carlo, grazie davvero. Gli ultimi giorni sono stati un po'... burrascosi, ma l'importante ora è guardare in av… - fashionart19 : RT @agatamicia: Un funzionario di alto livello dell'intelligence ucraina ammette che gli Stati Uniti sono profondamente coinvolti nel confl… - SiemprePichaco1 : RT @AlexaMargaRevo: #10agosto Gli Stati Uniti ???? hanno attentato alla loro integrità, bloccato beni, rapito il nostro diplomatico Alex Saab… -