SusannaCeccardi : Gli estremisti da combattere in questa campagna elettorale sono quelli dell’estrema sinistra, con i quali si è alle… - raffaellapaita : Cingolani è un ministro esempio di competenza. E’ normale che gli ambientalisti estremisti alla #Bonelli siano cont… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : - andreafacchini1 : @FrancaMassi @AndreaMarcucci @matteorenzi @CarloCalenda Gli estremisti imbarcherebbero anche il DiBBA.... -

Globalist.it

Sonodi destra, chiaramente filo - Putin tanto che auspicano cambiamenti alla Costituzione in ... violando costantementeaccordi di Minsk e provocando la reazione della Federazione Russa".Un canale Telegram di, già attivo nell'ambiente no vax, dà il via a una "shitstorm" contro l'università che da ... vengono diffusi i numeri di telefono dell'università Cosa sonostudi di ... Gli estremisti di destra filo-russi protestano davanti alla casa di Zelensky a Forte dei Marmi Si tratta del Movimento nazionale Rete dei patrioti, un gruppetto dalle idee iper-tradizionaliste e omofobe che ha come riferimento la Russia e l'Ungheria di Orban ...Un canale Telegram di estremisti, già attivo nell’ambiente no vax, dà il via a una campagna di odio contro l’università che da settembre avrà una nuova laurea magistrale. Fra insulti e messaggi anonim ...