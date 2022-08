Gli autonauti della cosmostrada | Amanda Palmer e gli elefanti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) I bestiari hanno una lunga tradizione. Non sono certo io a scoprirlo, né sono la voce più autorevole a sottolinearlo. Ma è evidente, nel momento in cui uno scrittore decide di confrontarsi con un genere o sottogenere letterario, e quello dei bestiari lo è indubbiamente, che il primo passo sia confrontarsi con la tradizione, magari anche solo per lasciarsela alle spalle o di destrutturarla e provare a ipotizzarne una nuova versione. No, non sto certo dicendo che ambisco all’originalità assoluta, anche se non credo ci siano altri bestiari del genere, o più in generale ci siano altri scrittori e altri critici musicali, magari altri scrittori e critici musicali, perché questo sono, che ne abbiano pensato uno del genere, solo che tendo a vedere la scrittura come una forma d’arte in continua evoluzione, anche quando ricalca canoni già calcificati, figuriamoci nel momento in cui si staccano ...