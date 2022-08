Gli antichi dadi romani erano truccati per vincere? Nuova ricerca dagli Usa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Una Nuova ricerca pubblicata su scienza ZME svela alcune particolarità su uno dei giuochi più antichi del mondo. Stiamo parlando dei cari vecchi dadi, usati fin dai tempi dei romani come divertente passatempo, a volte costoso, ma non solo. I dadi romani celano però in sé trucchi e curiosità che sono tutt’ora oggetto di studio. Ancora una volta, purtroppo, ad effettuarlo non sono i nostri studenti o docenti italiani, ma due università americane. I dadi romani asimmetrici Lo studio condotto da Jelmer Eerkens dell’Università della California e Davis ed Alex de Voogt della Drew University, suggerisce che i dadi romani asimmetrici potrebbero essere stati realizzati per imbrogliare nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Roma, 10 ago – Unapubblicata su scienza ZME svela alcune particolarità su uno dei giuochi piùdel mondo. Stiamo parlando dei cari vecchi, usati fin dai tempi deicome divertente passatempo, a volte costoso, ma non solo. Icelano però in sé trucchi e curiosità che sono tutt’ora oggetto di studio. Ancora una volta, purtroppo, ad effettuarlo non sono i nostri studenti o docenti italiani, ma due università americane. Iasimmetrici Lo studio condotto da Jelmer Eerkens dell’Università della California e Davis ed Alex de Voogt della Drew University, suggerisce che iasimmetrici potrebbero essere stati realizzati per imbrogliare nel ...

