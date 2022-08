Giornata mondiale del leone, l’allarme del WWF: in Africa solo 30 mila esemplari (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 10 agosto di celebra la Giornata mondiale del leone. Il WWF coglie l’occasione per lanciare un’allarme per il futuro di questa specie animale, che simboleggia forza e dominio, ma che sta via via scomparendo.Dagli inizi del 1900 ad oggi i leoni che vivono in Africa sono passati da circa 200 mila esemplari a meno di 30 mila. La causa principale del calo vertiginoso del numero di leoni presenti nel continente Africano è la perdita di gran parte del loro habitat naturale, circa il 90%. Negli ultimi 20 anni i leoni sono diminuiti del 42%. Secondo la Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura) classifica la specie come “vulnerabile”, la il calo preoccupa notevolmente.L’incremento della popolazione umana ha influito su questo fenomeno. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il 10 agosto di celebra ladel. Il WWF coglie l’occasione per lanciare un’allarme per il futuro di questa specie animale, che simboleggia forza e dominio, ma che sta via via scomparendo.Dagli inizi del 1900 ad oggi i leoni che vivono insono passati da circa 200a meno di 30. La causa principale del calo vertiginoso del numero di leoni presenti nel continenteno è la perdita di gran parte del loro habitat naturale, circa il 90%. Negli ultimi 20 anni i leoni sono diminuiti del 42%. Secondo la Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura) classifica la specie come “vulnerabile”, la il calo preoccupa notevolmente.L’incremento della popolazione umana ha influito su questo fenomeno. ...

