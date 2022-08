Giorgia Meloni in 'pole' come premier: "Garantiremo la collocazione atlantica dell'Italia (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - "Sono certa" che tutto il centrodestra garantirà il mantenimento della collocazione atllantica dell'Italia, "e in ogni caso Fratelli d'Italia è garanzia", per questo "ho chiesto anche di ribadirlo nel programma comune di governo". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un'intervista a 'Panorama'. "L'accozzaglia di Letta, così come la sinistra europea, è piena di gente che strizza da tempo l'occhio a Russia, Cina, Venezuela, Cuba. Che si faccia passare il centrodestra Italiano come una minaccia per l'Occidente è ridicolo", aggiunge. Nell'intervista, la leader di Fdi ribadisce di volere "un'Italia saldamente nella Nato", ma aggiunge: "Questo non ci impedisce di ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - "Sono certa" che tutto il centrodestra garantirà il mantenimentoatllantica, "e in ogni caso Fratelli d'è garanzia", per questo "ho chiesto anche di ribadirlo nel programma comune di governo". Così la presidente di Fratelli d'in un'intervista a 'Panorama'. "L'accozzaglia di Letta, cosìla sinistra europea, è piena di gente che strizza da tempo l'occhio a Russia, Cina, Venezuela, Cuba. Che si faccia passare il centrodestranouna minaccia per l'Occidente è ridicolo", aggiunge. Nell'intervista, la leader di Fdi ribadisce di volere "un'saldamente nella Nato", ma aggiunge: "Questo non ci impedisce di ...

