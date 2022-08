Giorgia Meloni alla stampa estera | Fascismo consegnato alla storia

(Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Il segretario dem Letta attacca: "Lasta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra una operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban. Quella intervista mi sembra un modo per rifarsi l'immagine ma e' l'esatto contrario del discorso in Spagna per Vox, è un'altra". E il presidente di Fratelli d'Italia, dopo aver replicato al segretario dem accusandolo di essere 'misogeno' ("Non ho bisogno di 'incipriarmi' per essere credibile. Non accettiamo lezioni da chi si erge a paladino dell'atlantismo ma poi stringe patti con la sinistra radicale nostalgica dell'Urss"), 'risponde' - dopo l'intervista dei giorni scorsi a Fox news - con un altro videodiffuso pure ...

È sempre più probabile un governo di centro - destra in cuipotrebbe essere premier e in cui FdI dovrebbe giocare un ruolo di primo piano. Leo, avete presentato il programma della ...In Europa, la destra nazionalista come quella diprende a esempio l'Ungheria di Orbán, che parla di razze e di opposizione alle "mescolanze" Ma pensare di creare il futuro ...Enrico Letta quest’oggi ha attaccato in modo duro le posizioni dure di Fratelli d’Italia. Non si è fatta attendere la replica di Giorgia Meloni: “Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase ...La presidente di FdI: "Contro di me sciocchezze inventate dal potente circuito mediatico della sinistra". "Con noi nessun rischio per i fondi Pnrr, con la sinistra lo Stato viola le libertà individual ...