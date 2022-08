anpcommunity : ???????????????????? ????????????: ?????????????????? ??????????????????, ???????????????????? ?????? “?????????? ??????` ?????????????????? ???????????????????????????? ?????????? ???????????????????? ?????? ????… - orizzontescuola : Giannelli, (ANP): “Serve più personale amministrativo nelle segreterie per gestire i fondi del PNRR” - MaurizioFiocco : RT @orizzontescuola: Docente esperto, Giannelli (ANP): “Norma irrealistica”. Poi l’affondo: “Non tutti gli insegnanti sono uguali, sì ai tr… - ProDocente : Docente esperto, Giannelli (ANP): “Norma irrealistica”. Poi l’affondo: “Non tutti gli insegnanti sono uguali, sì ai… - lacittanews : Di redazione Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp) in un’interv… -

Orizzonte Scuola

Lo dichiara Antonello, presidente dell'Associazione nazionale presidi () alla Dire. A poco più di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre , si riapre il dibattito sul tema dei ...Antonello, presidente dell'Associazione nazionale presidi (), commenta così in vista della riprese delle lezioni di settembre. "I rimedi sono sempre gli stessi: aprire le finestre, ... Docente esperto, Giannelli (ANP): “Norma irrealistica”. Poi l’affondo: “Non tutti gli insegnanti sono uguali, sì ai trattamenti differenziati” Antonello Giannelli, presidente Anp: "Alle forze politiche la scuola non interessa. In questa campagna ancora meno di altre" ...Dopo due anni gli studenti potranno stare in classe senza indossare la mascherina. Rimangono gravi problemi di organico per insegnanti di sostegno e personale non docente. La Società italiana di medic ...