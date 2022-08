Giacomo Urtis fa una proposta alle sorelle Selassié | “Ecco il mio sogno”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 10 agosto 2022)ha partecipato a ben due edizioni del Grande Fratello Vip: la quinta e la sesta. Dopo entrambe è rimasto in ottimi rapporti con molti inquilini presenti nella casa. Spesso si vede in compagnia di Soleil Sorge, Jessica, Alex Belli e tanti altri. Recentemente, intervistato su Novella 2000, ha parlato del suo rapporto con le principesse etiopi. Il chirurgo classico si è molto legato a loro. All’interno della casa è riuscito a conoscerle meglio nei momenti di convivialità in giardino, in salotto o in cucina. Ma poi, una volta uscito dalla casa, ha legato molto con Clarissa, che era già fuori dalla casa. Per lui è stato importante supportare le principesse etiopi anche nei momenti più difficili, riuscire a far sentire loro l’affetto che prova, e aggiunge: “Ho fatto il possibile per non farle sentire sole… ...